Лавров заявил, что США искусственно ограничивают выдачу виз россиянам

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Глава Министерства иностранных дел России (МИД РФ) рассказал, почему США продолжают ограничивать выдачу неиммиграционных виз россиянам.

— Сейчас американская сторона, ссылаясь на «нехватку персонала», искусственно ограничивает выдачу неиммиграционных виз в Российской Федерации, — рассказал Лавров в интервью РИА Новости.

По словам министра, Соединенные Штаты ограничивают выдачу виз, чтобы «выторговать» односторонние уступки. Кроме того, он подчеркнул, что ситуация «к сожалению, по-прежнему сложная». Лавров напомнил, что США приостановили выдачу недипломатических виз с 12 мая текущего года.

— Однако оставили за собой право рассматривать заявки, связанные с жизненно важными чрезвычайными ситуациями. Это — суверенное решение США, — пояснил министр.

Лавров подчеркнул, что российская сторона постоянно ставит вопрос о необходимости нормализации процесса.

4 декабря в Государственном департаменте США заявили, что российской и американской сторонам в последние дни удалось достичь некоторого прогресса в вопросах дипломатических виз. В Госдепе отметили, что подход Соединенных Штатов к данному вопросу может помочь установить более стабильные и предсказуемые отношения с Москвой.

В октябре Госдеп Соединенных Штатов отнес российских граждан к категории, которая не может получить американскую визу на территории своей страны. Госдепартамент отмечает, что к категории Homeless Nationalities (дословно переводится как «бездомные национальности») относятся граждане стран, на территории которых нет консульства США. Туда же входят жители государств, ситуация в которых, по мнению американских властей, не позволяет дипломатам обрабатывать заявления на получение визы США из-за сокращения численности сотрудников консульства.