Назван гарантированный способ дозвониться до родных в новогоднюю ночь

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В новогоднюю ночь всем нужна надежная связь, чтобы поздравить родных и близких. Чтобы избежать ситуаций, когда во время звонка звук пропадает, а видео зависает, лучше использовать домашний интернет. Об этом «Вечерней Москве» рассказал заместитель руководителя Центра компетенций НТИ Александр Сиволобов.

— Многие не ограничатся обычным голосовым вызовом, а захотят совершить видеозвонок. Десять лет назад мобильная сеть могла «лечь» при такой высокой нагрузке. Сейчас такой поворот событий — это, скорее, исключение, — сказал он.

И все же эксперт советует пользоваться домашней сетью Wi-Fi для звонков, особенно если планируется включать видео. Также эксперт отметил, что для многих стран реальностью стала технология связи пятого поколения 5G. Ей по всему миру уже пользуется 660 миллионов абонентов. Скорость в таких сетях по сравнению с предыдущим поколением существенно увеличилась, в некоторых странах она уже составляет более 100 Мбит в секунду. Это сопоставимо со скоростью проводного домашнего интернета.

Но главное, повысилась емкость сетей, утверждает Сиволобов.

— Теперь они могут справиться с гораздо большей нагрузкой. В России 5G должно появиться только через два года, так что мы пока обходимся тем, что есть. Однако унывать не стоит: отечественные мобильные сети показывают хорошую стабильность работы во время пиковых нагрузок. Например, во время прошлогодних «локдаунов» медианная (самая распространенная — прим. «ВМ») скорость сотовых сетей практически не снижалась. Более того, операторы оперативно выявили узлы с высокой нагрузкой, и после окончания первого весеннего карантина скорость в России даже выросла на 15–20 процентов, — сказал он.

По словам эксперта, проблема со связью все равно существует, хотя и не для всех. Пользователи все больше времени проводят в приложениях соцсетей и видеоплатформ, текстовые посты в соцсетях все чаще заменяют на видеоролики.

— Видеоролики требовательны к скорости интернета. Чтобы смотреть очередной челендж в TikTok или блогера в YouTube, необходимо не менее 5 Мбит/сек. Медианная скорость мобильных сетей в России составляет порядка 17 Мбит/сек., однако она неравномерно распределена. Лишь 55–60 процентов жителей страны имеют доступ к сетям LTE. Остальные довольствуются сетями предыдущих поколений, в которых смотреть видео не получится, — отметил Сиволобов.

По его словам, сейчас примерно две трети всех домохозяйств России подключены к проводному интернету (медианная скорость 62 Мбит/сек.), так что подавляющее число абонентов для просмотра видео подключаются дома и на работе к Wi-Fi точке, считает Сиволобов. По оценкам 2017–2018 годов порядка 75–80 процентов всего мобильного трафика с мобильного телефона идет через ближайшую точку Wi-Fi, а не через мобильную сеть.

— Российские сотовые сети неплохо подготовлены к новогодним праздникам, их медианных скоростей достаточно для Full-HD общения во многих городах, а в случае чего пользователи знают пароли от своих Wi-Fi-точек, — заключил эксперт.