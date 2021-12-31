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Архитектурно-художественная подсветка продолжит работать в Москве до утра 1 января

Евгений Белоусов

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Новый год — 2022
Город
Архитектурно-художественная подсветка продолжит работать в Москве до утра 1 января
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Накануне в столице заработала праздничная архитектурно-художественная подсветка зданий и мостов. Она будет работать всю новогоднюю ночь до утра 1 января. Об этом в пятницу, 31 декабря, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, архитектурно-художественная подсветка включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время.

— В 23:00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь — административные здания, в 01:00 — вестибюли станций метро и в 03:00 — мосты в центральной части города. Но в новогоднюю ночь сделаем исключение и продлим работу праздничной подсветки до утра, — заявил он.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Как отметили в ведомстве, при праздничном режиме включаются дополнительные световые приборы, которые в обычные дни отключены. На части объектов начинают работать цветное фасадное освещение и динамическая архитектурная подсветка, говорится в сообщении.

Праздничное освещение будет украшать город вплоть до 15 января.

Москвичам необязательно ехать в центр, чтобы посмотреть новогодний салют. Площадки организованы в каждом округе, например в Парке Дружбы на севере города, на Поклонной горе в Западном округе, в ландшафтном парке «Митино» на северо-западе и в других местах.

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