Архитектурно-художественная подсветка продолжит работать в Москве до утра 1 января

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Как отметили в ведомстве, при праздничном режиме включаются дополнительные световые приборы, которые в обычные дни отключены. На части объектов начинают работать цветное фасадное освещение и динамическая архитектурная подсветка, говорится в сообщении.

Праздничное освещение будет украшать город вплоть до 15 января.

Москвичам необязательно ехать в центр, чтобы посмотреть новогодний салют. Площадки организованы в каждом округе, например в Парке Дружбы на севере города, на Поклонной горе в Западном округе, в ландшафтном парке «Митино» на северо-западе и в других местах.