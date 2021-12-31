Лавров: Россия не даст США и НАТО «замотать» идею о гарантиях безопасности

Фото: МИД РФ

Россия не позволит США и НАТО «замотать» идею о гарантиях безопасности. Об этом в пятницу, 31 декабря, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Отмечу: «замотать» наши инициативы в бесконечных дискуссиях мы не дадим, — передает его слова РИА Новости.

Днем ранее, 30 декабря, в МИД сообщили, что переговоры России и США о гарантиях безопасности в Женеве пройдут 10 января. Кроме того, 12 января пройдут консультации россиян с НАТО, а на следующий день назначена встреча представителей Москвы и ОБСЕ.

7 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединенными Штатами и НАТО о гарантиях безопасности.

Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Кроме того, НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности со Штатами предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом и проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.