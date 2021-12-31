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В России выявили 20 638 новых случаев коронавируса за сутки

Евгений Белоусов

Общество
В России выявили 20 638 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За минувшие 24 часа в 85 регионах России выявили 20 638 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в пятницу, 31 декабря.

При этом 8,3 процента заболевших не имели клинических симптомов COVID-19.

В России выявили 20 638 новых случаев коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в столице выявили 2739 случаев заболевания.

За прошедшие сутки в РФ от коронавируса скончались 912 человек. При этом после прохождения лечения от COVID-19 под присмотром специалистов в России за 24 часа полностью выздоровели 40 692 пациента, подытожили в оперштабе.

В России выявили 20 638 новых случаев коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

28 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом может ухудшиться в России после новогодних праздников. Данная ситуация, как она считает, требует готовности всех уровней системы здравоохранения. Специалисты Роспотребнадзора перейдут на усиленный режим работы в период праздников.

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В тот же день Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусом. Документ разработан рабочей группой, в которую вошли ведущие российские эксперты в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации.

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