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В Госдуме предупредили об опасности развития онкологии у переболевших COVID-19

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В Госдуме предупредили об опасности развития онкологии у переболевших COVID-19
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Люди, перенесшие коронавирус, рискуют обнаружить у себя в дальнейшем раковые заболевания. Об этом заявила замглавы комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина.

— COVID стал отправной точкой для возникновения тех или иных заболеваний. Ковидная инфекция — это же воспалительный процесс, и онкология — это воспалительный процесс. То есть источником возникновения онкологии, пусковым механизмом, является воспаление, вызванное ковидом, — рассказала она.

По словам Соломатиной, переболевшие коронавирусом могут обнаружить у себя рак легких, либо онкологию в желудочно-кишечном тракте, передает Ura.ru.

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До этого стало известно, что российское правительство выделит 155 миллионов рублей на выплаты медикам за выявление у пациентов онкологических заболеваний. Отмечается, что такие доплаты врачи и медицинский персонал получают с 2020 года за то, что помогают диагностировать болезнь на ранней стадии, когда шансы на эффективное лечение, как правило, выше.

При подтверждении диагноза «онкология», выявленного во время диспансеризации или профосмотра, за каждый такой случай медицинской организации из фонда ОМС направляется дополнительное финансирование. Сотрудникам деньги выплачивает уже сама поликлиника.

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