В Госдуме оценили вероятность военного столкновения с США

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Угроза военного столкновения России с США уходит вместе с этим годом. Такое мнение в пятницу, 31 декабря, выразил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

По его словам, не стоит ожидать сильных перемен и нельзя предсказать результат январских переговоров, но угрозы военного столкновения нет.

— Надеюсь, что в январе будут дальнейшие новости. Повторяю: трудно ожидать, что все желаемое осуществится, но во всяком случае совершенно точно угроза военного столкновения уходит постепенно вместе с этим годом, — цитирует его РИА Новости.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден разделил позицию российского коллеги Владимира Путина в вопросе гарантий безопасности для РФ в ходе их телефонного разговора, который состоялся в ночь на 31 декабря и продлился 50 минут.

В МИД РФ сообщили, что переговоры России и США о гарантиях безопасности в Женеве пройдут 10 января. Кроме того, 12 января пройдут консультации россиян с НАТО, а на следующий день назначена встреча представителей Москвы и ОБСЕ.

7 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединенными Штатами и НАТО о гарантиях безопасности.

Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Кроме того, НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности со Штатами предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом и проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.