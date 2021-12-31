Московские приюты попросили горожан не запускать салюты возле их территорий

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В приютах Москвы попросили не запускать салюты возле их территорий, так как животные испытывают сильный стресс от громких звуков.

— Собаки всегда боятся громких резких звуков. Иногда даже погибают от этого, когда в панике мечутся по клетке и ранят лапы и тело, застревают головой в решетках, — рассказала одна из волонтеров муниципального приюта «Дубовая роща» Елена Щеглова.

Она добавила, что при громких звуках новогодних салютов некоторые приютские собаки умирают от сердечных приступов. Для кошек же громкие фейерверки чреваты развитием идиопатического цистита. Поэтому представители московских приютов просят горожан воздержаться от запуска фейерверков возле их территорий.

— Конечно, попросить всех не запускать салюты в новогодние праздники мы не можем. Но очень бы просили не запускать их рядом с центром, — попросила руководитель PR-отдела приюта «Муркоша» Янна Серкова.

Но не только животные из приютов подвергаются опасности из-за новогодних салютов. В группу риска входят и домашние питомцы. Испугавшись громких звуков, они часто убегают из дома. Нередко хозяева уже не могут после этого найти своих любимцев.

— Поэтому желательно повесить животным адресник, на котором будет указан номер телефона хозяина, и не спускать собаку с поводка, даже если она послушная, — советует директор и основатель фонда «Котодетки» Анна Белоусова.

Белоусова также посоветовала не гулять с животными после 18:00, когда люди могут начать запускать фейерверки. Тем самым можно уберечь питомцев от лишнего стресса и рисков сорваться с поводка и убежать.

Помочь животным справиться со стрессом могут натуральные препараты на травах и внимание, передает РИА Новости.

До этого президент Союза кинологических организаций России, ветеринарный врач Владимир Уражевский отметил: чтобы обезопасить своего питомца, гулять в праздничную ночь нужно по определенным правилам.

По словам специалиста, в новогоднюю ночь гулять с собаками следует только при наличии поводка, а лучше — рулетки: так у питомца больше свободы движения, но он не потеряется. Если на пути попадается компания, запускающая фейерверки, можно взять питомца на руки, чтобы ему не было страшно.