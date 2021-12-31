Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москву в новогоднюю ночь накроет сильный снегопад

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Москву в новогоднюю ночь накроет сильный снегопад
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

До 10 сантиметров снега, по прогнозам синоптиков, может выпасть в Москве в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что снегопад ожидается в 18:00. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, коммунальные службы города подготовились к возможным осадкам.

— Подготовлено необходимое количество спецтехники для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки, — заявил он.

К подметанию проезжей части и тротуаров планируется приступить в 21:00. Также специалисты проведут противогололедную обработку. Все это повторят и наутро 1 января в 6:00.

— Просим водителей быть внимательными на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения и с пониманием относиться к работе городских служб, — говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

До этого в ведомстве сообщили, что все московские службы городского хозяйства готовы к работе всю новогоднюю ночь. Отмечается, что к оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации готовы 1,5 тысячи аварийных бригад. Также сформированы необходимые запасы резервного топлива и аварийных источников электроснабжения.

Читайте также:
Москва зима Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время выбрать неидеальное

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Осторожно: психологи-кустари

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дарите своим близким книги

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Все мнения
О проекте