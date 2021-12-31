Половина атомных электростанций Германии прекратила свою работу

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Немецкое правительство решило закрыть половину атомных электростанций (АЭС) в стране. Об этом в пятницу, 31 декабря, сообщило издание Associated Press.

Уточняется, что из шести ранее функционировавших в Германии АЭС прекратили свою работу три. Оставшиеся АЭС планируется закрыть до конца следующего года, после чего немецкая энергетика полностью перейдет на другие источники энергии.

Решение об отказе атомной энергетики в Германии приняла еще бывший канцлер Герхард Шредер в 2003 году. После аварии на японской АЭС в Фукусиме в 2011 году Ангела Меркель решила поддержать решение Шредера.

Кроме того, Германия планирует отказаться от энергии, которую производят с использованием угля, к 2030 году, передает издание.

В ноябре бывший украинский генерал-лейтенант Геннадий Москаль заявил, что украинская атомная энергетика находится в опасности. По его словам, энергоблоки на АЭС страны работают с большой загрузкой. Он предположил, что это может закончиться большой трагедией для Украины.

14 сентября компания — оператор аварийной АЭС «Фукусима-1» на северо-востоке Японии TEPCO выявила повреждения на почти всех фильтрах в системе жидкостной очистки радиоактивной воды. Специалисты проводили полномасштабную проверку в течение нескольких месяцев.