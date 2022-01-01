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В России выявили 19 751 новый случай коронавируса за сутки

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 19 751 новый случай коронавируса за сутки
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За минувшие 24 часа в 85 регионах России выявили 19 751 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в субботу, 1 января.

При этом 9,3 процента заболевших не имели клинических симптомов COVID-19.

В России выявили 19 751 новый случай коронавируса за сутки photo_2022-01-01_11-46-58.jpg / Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последние сутки в столице выявили 2472 случая заболевания.

За прошедшие 24 часа в РФ от коронавируса скончалось 847 человек. При этом после прохождения лечения от COVID-19 под присмотром специалистов полностью выздоровели 33 144 пациента, подытожили в оперштабе.

В России выявили 19 751 новый случай коронавируса за сутки стопкоронавирус.jpg / Фото: Стопкоронавирус.рф

28 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом может ухудшиться в России после новогодних праздников. Данная ситуация, как она считает, требует готовности всех уровней системы здравоохранения. Специалисты Роспотребнадзора перейдут на усиленный режим работы в период праздников.

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В тот же день Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусом. Документ разработан рабочей группой, в которую вошли ведущие российские эксперты в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации.

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