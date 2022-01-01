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Сергей Собянин поблагодарил специалистов городских служб за работу в новогоднюю ночь

Евгений Белоусов

Город
Сергей Собянин поблагодарил специалистов городских служб за работу в новогоднюю ночь
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность специалистам столичных городских служб и предприятий за работу в новогоднюю ночь. Об этом мэр города написал в своем Instagram-аккаунте.

— Спасибо сотрудникам городских служб и предприятий, которые трудились в новогоднюю ночь, — написал мэр.

Собянин поблагодарил медиков, полицию, работников транспорта и коммунальщиков. Он также поздравил некоторых сотрудников, которые встретили во время работы свои дни рождения.

До этого Собянин подвел итоги прошедшего 2021 года. Он рассказал, что за минувший 2021 год в Москве построили сотую станцию метро и Московского центрального кольца (МЦК), появился тысячный электробус и было отреставрировано 170 памятников архитектуры. Так, например, благодаря запуску в прошедшем году тысячного электробуса московский транспорт стал на 70 процентов состоять из экологического.

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