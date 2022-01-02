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«Год догадывался. Осторожно с друзьями»: экс-муж Бородиной заявил о ее измене

Юлия Курганова

Общество
«Год догадывался. Осторожно с друзьями»: экс-муж Бородиной заявил о ее измене
Фото: instagram/borodylia

В последнее время телеведущая Ксения Бородина часто проводит время с другом экс-супруга Курбана Омарова — Тимофеем Симищенко. По этому поводу довольно резко высказался сам Курбан, заявив, что бывшая жена изменяла ему во время брака.

Несколько месяцев он скрывал причину развода с Бородиной, но на днях решил поделиться возмущением с подписчиками.

— Я уже год, как догадывался, но верил в порядочность и принципы. И думал, с кем угодно, но только не с моей шестеркой. Пацаны, будьте осторожны с друзьями! — написал Омаров в разделе Stories в соцсети Instagram.

Также он отметил, что имеет видеодоказательство измены Бородиной.

Брак ведущей «Дома-2» и предпринимателя продлился шесть лет. Они имеют общую дочь Теону. Еще недавно поговаривали, что якобы Омаров изменял жене.

В декабре бывший муж Бородиной нашел невесту, которая оказалась тезкой ведущей. Бизнесмен и блогер Курбан Омаров принял участие в программе «Давай поженимся» и выбрал из нескольких невест 26-летнюю красавицу по имени Ксения. На шоу Гузеевой мужчина пришел не один, а с группой поддержки. Бизнесмен рассказал, что из-за развода многие люди начали считать его альфонсом.

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