За 2021 год более 230 тысяч человек проверили здоровье в центрах «Мои документы» Москвы

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

За прошедший 2021 год более 230 тысяч москвичей прошли бесплатную проверку здоровья в центрах госуслуг «Мои документы». Об этом в воскресенье, 2 января, сообщили в пресс-службе московских центров госуслуг.

— Более 230 тысяч человек прошли бесплатный медицинский чекап на современном оборудовании за 2021 год, за все время здоровье проверили свыше 260 тысяч раз, — говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что больше всего человек проверяли свое здоровье в центре госуслуг поселения Московский. Там бесплатный чекап прошло более девяти тысяч человек, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин напомнил об изменениях в графике работы социальных учреждений в городе в новогодние праздники. График работы московских социальных учреждений изменится с 31 декабря по 9 января. Так, например, территориальные центры социального обслуживания продолжат адресно помогать горожанам, которые находятся в самоизоляции, то есть москвичам от 60 лет и имеющим хронические заболевания.