Сергей Собянин напомнил о графике работы социальных учреждений Москвы в праздники

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил об изменениях в графике работы социальных учреждений в городе в новогодние праздники.

— Посмотрите, как будут работать социальные учреждения в новогодние праздники, — написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

График работы московских социальных учреждений изменится с 31 декабря по 9 января. Так, например, территориальные центры социального обслуживания продолжат адресно помогать горожанам, которые находятся в самоизоляции, то есть москвичам от 60 лет и имеющим хронические заболевания. С 3 по 9 января 2022 года такие центры продолжат выдачу подарков в рамках реализации программы «С заботой о здоровье». Подробнее о графике столичных соцучреждений можно прочитать здесь.

Районные офисы «Мои документы» будут работать 31 декабря с 09:00 до 18:00. При этом флагманские центры и Дворец государственных услуг на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) будут доступны для посетителей с 10:00 до 18:00 в последний день уходящего года. Подробнее о графике — в материале «ВМ».

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Уточняется, что 1 и 7 января объявлены выходными днями.

В период с 2 по 8 января москвичи смогут обратиться в 11 дежурных офисов государственных услуг. С 11:00 до 16:00 они будут открыты 2 и 8 января, а с 10:00 до 19:00 — с 3 по 6 января.

Медицинские учреждения столичного департамента здравоохранения также будут работать в измененном режиме в период новогодних праздников.

До этого сообщалось, что горячие линии будут работать в Москве в период грядущих новогодних праздников. Жители столицы смогут обратиться по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, записаться на прием к врачу или узнать расписание наземного транспорта.