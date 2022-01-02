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Месси ушел в самоизоляцию из-за положительного теста на COVID-19

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Спорт
Месси ушел в самоизоляцию из-за положительного теста на COVID-19
Фото: Instagram / leomessi

Игрок французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе команды в воскресенье, 2 января.

— Четыре игрока с положительным результатом на COVID-19. Это Лео Месси, Хуан Бернат, Серхио Рико и Натан Битюмазаль. В настоящее время они изолированы и подчиняются соответствующему протоколу о состоянии здоровья, — говорится в сообщении.

Травмированный нападающий Неймар вернется к тренировочному процессу примерно через три недели, отмечается на сайте ПСЖ.

29 ноября Месси в седьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». Эта премия присуждается лучшему футболисту года по версии журнала France Football.

Церемония вручения прошла в парижском театре Шатле. Месси является рекордсменом по победам в рамках этой премии: он удостаивался призов в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.

27 декабря нападающего английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду признали лучшим бомбардиром в истории на церемонии Globe Soccer Awards.

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