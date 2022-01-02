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На Украине заявили о наличии у Путина компромата на Зеленского

Иван Юминов

В мире
На Украине заявили о наличии у Путина компромата на Зеленского
Фото: president.gov.ua

Президент России Владимир Путин якобы обладает компроматом на украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко в воскресенье, 2 января.

— С чем он туда пойдет (на переговоры с Путиным — прим. «ВМ»)? Мне кажется, что такая поездка означает только одно — желание закрыть компромат на себя лично, — рассказал правоохранитель.

Российские спецслужбы, как и Путин, якобы имеют компромат на Зеленского, уточнил он. Отпускать украинского главу государства на переговоры с Путиным «один на один» представляется опасным, отметил Луценко в эфире «Украины 24».

13 ноября 2021 года американский журналист Холман В. Дженкинс-младший заявил, что Россия обладает опасным для США компроматом, из-за которого при подготовке к выборам 2016 года демократы и республиканцы оказались в глупом положении. Практически все американские президенты, по его словам, пытались наладить диалог с Россией.

Это является свидетельством того, что Москва якобы может повлиять на их перспективы переизбрания, уверен он. Россия, считает журналист, обладает опасным компроматом на властную систему США в целом. Кремль в состоянии перевернуть с ног на голову всю политическую элиту страны, заключил Дженкинс-младший.

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