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Метеоролог допустил преждевременное появление весны в Москве

Иван Юминов

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Погода в Москве
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Метеоролог допустил преждевременное появление весны в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Февральская температура в Москве прогнозируется на три градуса выше нормы. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в воскресенье, 2 января.

— Предварительные оценки показывают — «нормальная зима» закончится вместе с январем, так как температура в феврале окажется на целых три градуса теплее средних значений метеостатистики, а в марте аномалия тепла может достигнуть и четырех градусов. Это значит, климатический маятник во второй половине метеорологической зимы качнется в обратную сторону — из холода в тепло с частыми оттепелями, осадками в смешанной фазе и гололедными явлениями, — рассказал синоптик.

Начало метеорологической весны, которая обычно наступает в конце марта, может быть преждевременным, отметил Тишковец в Instagram.

28 декабря научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что среднемесячная температура в январе в России прогнозируется около нормы. Выше нормы фон ожидается на юго-востоке европейской части страны, на Северном Кавказе и Нижней Волге, добавил он. При этом температура ниже многолетних значений прогнозируется на юго-востоке и Дальнем Востоке, заключил метеоролог.

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