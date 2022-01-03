Премьер-министр Судана объявил об отставке

тетрадь

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок объявил о том, что уходит в отставку. Данное решение было связано с кризисом в стране. Об этом стало известно в воскресенье, 2 января.

— Оставляю это место другим сынам и дочерям родины, чтобы они продолжили управлять дорогой родиной, пройдя с ней то, что осталось от переходного периода, в направлении гражданского, демократического государства, — сказал недавно назначенный глава правительства в эфире телеканала Al Arabiya.

Абдалла Хамдок и несколько членов правительства были задержаны 25 октября. 26 октября стало известно, что Хамдок вместе с женой вернулись в свою столичную резиденцию, где находился под домашним арестом.

Кроме этого, в ноябре суданские военные и отстраненный от власти премьер договорились о политической декларации, которая предусматривала его возвращение на пост и формирование правительства технократов.

В конце сентября на территории Судана произошла неудачная попытка изменить государственный режим. В результате провалившегося госпереворота регулярным войскам приходится держать ситуацию под контролем.