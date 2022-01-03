Онищенко сказал, когда завершится пандемия COVID-19

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Если будут соблюдаться все ограничительные меры, а также масштабное проведение вакцинации от COVID-19, пандемия коронавирусной инфекции может завершиться уже к маю. Таким мнением поделился заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

Эпидемиолог подчеркнул, что при условии, если люди будут делать то, что необходимо — пандемия приостановится. В крайнем случае, она сможет попасть под управление.

— Сегодня нет оснований для паники и введения нерабочих дней, поскольку уже созданы вакцины, — отметил Онищенко в беседе с ТАСС.

Также врач добавил, что на сегодняшний день необходимо сконцентрировать все внимание на вакцинации населения.

В воскресенье, 2 января, научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что пандемия коронавируса продлится до 2023 года, если люди будут игнорировать противоэпидемические меры.

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21 декабря американский миллиардер Билл Гейтс заявил, что пандемия коронавируса может при «правильных» шагах завершиться в 2022 году. Людям неприятно, когда над ними нависает COVID-19 при наступлении праздничного сезона, уточнил он. При этом когда-нибудь, по его словам, пандемия закончится, а наступит это тем быстрее, чем лучше люди будут заботиться друг о друге, заключил предприниматель.