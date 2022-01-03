Онищенко сказал, когда завершится пандемия COVID-19
Если будут соблюдаться все ограничительные меры, а также масштабное проведение вакцинации от COVID-19, пандемия коронавирусной инфекции может завершиться уже к маю. Таким мнением поделился заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.
Эпидемиолог подчеркнул, что при условии, если люди будут делать то, что необходимо — пандемия приостановится. В крайнем случае, она сможет попасть под управление.
— Сегодня нет оснований для паники и введения нерабочих дней, поскольку уже созданы вакцины, — отметил Онищенко в беседе с ТАСС.
Также врач добавил, что на сегодняшний день необходимо сконцентрировать все внимание на вакцинации населения.
В воскресенье, 2 января, научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что пандемия коронавируса продлится до 2023 года, если люди будут игнорировать противоэпидемические меры.
21 декабря американский миллиардер Билл Гейтс заявил, что пандемия коронавируса может при «правильных» шагах завершиться в 2022 году. Людям неприятно, когда над ними нависает COVID-19 при наступлении праздничного сезона, уточнил он. При этом когда-нибудь, по его словам, пандемия закончится, а наступит это тем быстрее, чем лучше люди будут заботиться друг о друге, заключил предприниматель.