Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Зависимых от соцсетей в будущем будут признавать больными

Виктория Храменкова

Общество
Зависимых от соцсетей в будущем будут признавать больными
Фото: pixabay.com

Врач-психиатр Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, кандидат медицинских наук Дмитрий Петелин предположил, что зависимость от социальных сетей в будущем может быть включена в Международную классификацию болезней по аналогии с зависимостью от видеоигр.

— Я не стараюсь демонизировать как таковое использование социальных сетей, однако очевидно, что у многих людей это тоже может приобретать характер зависимости. Оно может соответствовать всем тем диагностическим критериям, как у игровой зависимости — нарушение контроля, пренебрежение любой другой формы активности и злоупотребление до наступления негативных последствий, — объяснил эксперт.

Однако он подчеркнул, что зависимым будет считаться далеко не каждый, посколько тут нужна совокупность многих факторов.

— Если мы ввели код, признали заболевание и смогли найти даже несколько сотен людей по всему миру, которым мы за счет этого помогли, то оно того стоит, — заключил Петелин, пишет ТАСС.

1 января новая, 11-я по счету, версия Международной классификации болезней (МКБ-11) официально вступила в силу с 1 января 2022 года. Этот документ, одобренный Всемирной ассамблеей здравоохранения в 2019 году, включает ряд новых глав, в частности главу о народной медицине. В свою очередь раздел аддиктивных расстройств пополнила видео- и цифровая игромания.

Читайте также:
Социальные сети зависимость
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прогноз на 2022 год простой: «бомбежка» санкциями и жесткая «ответка» на любой реальный выстрел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не хотите, так не верьте! Все равно все сбудется

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А что вы смотрели в новогоднюю ночь?

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дарите своим близким книги

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Все мнения
О проекте