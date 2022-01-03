Зависимых от соцсетей в будущем будут признавать больными

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Врач-психиатр Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, кандидат медицинских наук Дмитрий Петелин предположил, что зависимость от социальных сетей в будущем может быть включена в Международную классификацию болезней по аналогии с зависимостью от видеоигр.

— Я не стараюсь демонизировать как таковое использование социальных сетей, однако очевидно, что у многих людей это тоже может приобретать характер зависимости. Оно может соответствовать всем тем диагностическим критериям, как у игровой зависимости — нарушение контроля, пренебрежение любой другой формы активности и злоупотребление до наступления негативных последствий, — объяснил эксперт.

Однако он подчеркнул, что зависимым будет считаться далеко не каждый, посколько тут нужна совокупность многих факторов.

— Если мы ввели код, признали заболевание и смогли найти даже несколько сотен людей по всему миру, которым мы за счет этого помогли, то оно того стоит, — заключил Петелин, пишет ТАСС.

1 января новая, 11-я по счету, версия Международной классификации болезней (МКБ-11) официально вступила в силу с 1 января 2022 года. Этот документ, одобренный Всемирной ассамблеей здравоохранения в 2019 году, включает ряд новых глав, в частности главу о народной медицине. В свою очередь раздел аддиктивных расстройств пополнила видео- и цифровая игромания.