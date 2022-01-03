Пассажиры забыли в поездах МЦД более 630 вещей за 2021 год

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

МЦД ежедневно пользуются более 500 тысяч человек, из них один-два пассажира забывают вещи в поездах. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Московских центральных диаметров в понедельник, 3 января.

Так, по итогам 2021 года горожане оставили в поездах свыше 630 вещей. Чаще всего среди них встречаются стандартные предметы: шапки, пакеты, зонты, рюкзаки, нередко также оставляют телефоны и проездные карточки.

При этом однажды кто-то забыл шапку для бани и очки с оленьими рогами. Еще один пассажир оставил в поезде муравьиную ферму.

Перед выходом из поезда всегда проверяйте, все ли вы забрали из вагона. Если вы все же забыли вещи в поезде МЦД, обратитесь в линейный отдел транспортной полиции по вашему направлению.

1 января заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что сервисом перевозок «По пути» в мобильном приложении «Московский транспорт» воспользовались уже 90 тысяч человек с момента его запуска.

По его словам, для каждого третьего жителя Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО), где сервис запустили три месяца назад, «По пути» стал самым любимым и надежным транспортом. Зона работы сервиса в мобильном приложении «Московский транспорт» расширилась в ТиНАО 24 декабря. Ликсутов добавил, что жители поселения Филимонковского и южной части поселения Десеновского смогут комфортно доезжать до станции «Прокшино» столичного метрополитена и обратно.