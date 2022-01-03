Число случаев заражения коронавирусом за сутки в России достигло минимума с 17 июня

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

За минувшие 24 часа в 84 регионах России выявили 16 343 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в понедельник, 3 января. Это стало минимальным суточным приростом числа заболевших с 17 июня прошлого года.

При этом 7 процентов заболевших не имели клинических проявлений COVID-19.

Фото: Стопкоронавирус.рф

По числу заболевших в стране на первом месте оказался Санкт-Петербург. В городе выявили 1341 случай заболевания. На втором месте — Москва с 1335 заболевшими.

За сутки в стране от коронавируса скончались 835 человек. Полностью выздоровели 24 037 человек, сообщает оперштаб.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусом. Документ разработан рабочей группой, в которую вошли ведущие российские эксперты в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации.