Движение на двух улицах у ХХС перекроют с вечера 6 января из-за праздничного богослужения

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Россия, Москва, улица Волхонка, 15 Карта всех событий

На двух улицах рядом с храмом Христа Спасителя (ХХС) перекроют движение с вечера 6 января в связи с проведением праздничного богослужения. Об этом в понедельник, 3 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— С 18:00 6 января до 03:00 7 января будет полностью перекрыто движение на участках улицы Волхонка и Соймоновского проезда. Это связано с проведением праздничного богослужения в храме Христа Спасителя, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

До этого в столичном Дептрансе напомнили, что грузовикам массой больше 3,5 тонны потребуется с 1 января пропуск для въезда в Москву. Обязательное требование для его получения — регистрация в РНИС. С 1 июля 2020 года действовали дневные ограничения для грузовиков свыше 3,5 тонны.

Подобные меры, по данным ведомства, позволили снизить число грузовиков на 26 процентов, дневная загрузка МКАД упала на 34 процента, а число аварий с грузовиками более 12 тонн на МКАД уменьшилось на 72 процента.