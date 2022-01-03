Движение на Авиамоторной улице в Москве ограничат из-за проведения строительных работ

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Россия, Москва, Авиамоторная улица Карта всех событий

В связи с проведением строительных работ на объектах метро ограничат движение на Авиамоторной улице с 10 января по 23 апреля. Об этом в понедельник, 3 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— С 10 января ограничат движение на Авиамоторной улице. Это связано с проведением строительных работ на объектах метрополитена в ЮВАО, — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что ограничения продлятся до 23 апреля.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

До этого сообщалось, что в связи с проведением праздничного богослужения на двух улицах рядом с храмом Христа Спасителя перекроют движение с 18:00 6 января до 03:00 7 января. Речь идет об участке улицы Волхонки и Соймоновского проезда.