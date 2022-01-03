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Президент РАН: Пандемия COVID-19 войдет в режим сезонных эпидемий гриппа c 2022 года

Илья Ашуров

Общество
Президент РАН: Пандемия COVID-19 войдет в режим сезонных эпидемий гриппа c 2022 года
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

С 2022 года пандемия COVID-19 войдет в режим сезонных эпидемий гриппа. Подобное мнение высказал президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

По его словам, ситуация с современной пандемией коронавируса похожа на события 1960-х годов, когда в мире разразилась эпидемия гонконгского гриппа. В те годы также было много тяжело больных людей, однако после создания вакцины и лекарства человечество привыкло к гриппу и живет с ним почти 60 лет.

— То, что происходит с ковидом, — это ситуация в каком-то смысле похожая. Серьезная эпидемия, поначалу страх, но мы сделали вакцины, и уже появляются лекарства. И если будут хорошие, надежные протоколы по применению лекарств, то мы войдем в режим восприятия этого недуга, как гриппа, — цитирует Сергеева ТАСС.

Он также отметил, что высокий уровень смертности от COVID-19 в России является «расплатой за нашу невакцинированность».

До этого глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что российская промышленность готова к выпуску иностранных вакцин против COVID-19. По его словам, решение о производстве зарубежных вакцин на территории России для внутреннего использования должен принять Минздрав.

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