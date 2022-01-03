Червоткин выиграл бронзу в масс-старте на «Тур де Ски» в Италии

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Российский лыжник Алексей Червоткин взял бронзу в масс-старте на 15 километров классическим стилем на «Тур де Ски».

Пятый этап состоялся в итальянском Валь-ди-Фьемме. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо (41 минута 31,2 секунды).

Вторым пришел финн Ийво Нисканен (+ 20,8 секунды), тройку замкнул Червоткин (+ 23,7). Четвертое место досталось Денису Спицову (+ 24,5), пятым стал Александр Большунов (+ 27,9).

3 января российская лыжница Наталья Непряева победила в масс-старте на десять километров классическим стилем на «Тур де Ски». Спортсменка преодолела дистанцию за 29 минут 51,3 секунды в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Второй пришла норвежка Хейди Венг (+ 3,7 секунды), тройку замкнула Криста Пярмякоски из Финляндии (+ 4,8). Заключительный старт состоится 4 января в Валь-ди-Фьемме.

5 декабря первая женская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере. Спортсменкам удалось преодолеть дистанцию за 54 минуты 40,6 секунды.

Команда состояла из Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой. Второе место досталось Швеции, тройку замкнула команда из Норвегии.