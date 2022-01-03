Политолог Марков: Допускать ослабления военного потенциала России нельзя

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Пять стран, в числе которых Россия, Китай, Великобритания, США и Франция, в понедельник, 3 января, выступили против ядерных войн. Однако, несмотря на консенсус между «ядерной пятеркой», России необходимо продолжать гонку вооружений, чтобы выиграть ее и продиктовать свои условия. Такую точку зрения в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Сергей Марков.

— Если мы не будем стремиться опередить Китай и США по многим параметрам, например по науке, технике и вооружению, все пальмы первенства перейдут Вашингтону, он продолжит и далее реализовывать неумело попытку вернуть себе статус мирового гегемона. Это сулит неприятности для нашей страны и нашего союзника — Китая. Поэтому допускать ослабления военного потенциала нельзя, — считает эксперт.

Марков отметил, что в последние годы в мире резко возросли опасения по поводу начала ядерной войны. При этом инициатива отказаться от использования ядерного потенциала принадлежит в первую очередь России.

— Страны Запада отказываются выполнять ультиматумы Москвы по обеспечиванию гарантий безопасности ее территории. Все попытки приблизить к нашим границам военные базы НАТО каждый раз обостряют ситуацию и вероятность перехода к реальным военным действиям с использованием ядерного оружия вместо привычных сейчас обменов нотами протеста. Кроме того, политика русофобского режима, установленная в Европе Соединенными Штатами и Великобританией, приводящая к реальному терроризму, тоже является еще одной причиной, которая может поспособствовать переходу к военным действиям, — сказал политолог.

Вместе с тем, напомнил он, западные страны максимально прагматичны и в диалоге с ними не нужно забывать о своих интересах.

7 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.