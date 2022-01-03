«Манчестер Юнайтед» проиграл «Вулверхэмптону» в матче чемпионата Англии

Фото: Twitter / ManUtd

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» проиграл «Вулверхэмптону» в матче 21-го тура чемпионата Англии. Встреча в Манчестере завершилась со счетом 0:1.

Единственный гол на 82-й минуте забил Жоау Моутинью. «Красные дьяволы» потерпели первое поражение под руководством наставника Ральфа Рангника.

Капитанскую повязку в «Юнайтед» отдали нападающему Криштиану Роналду из-за травмы Гарри Магуайра. Последний раз Роналду выводил команду на поле в роли капитана в марте 2008 года.

«Манчестер» с 31 очком после 19 игр занял седьмую позицию в таблице. «Вулверхэмптон» поднялся на восьмую строчку с 28 баллами в активе.

«Вулверхэмптон» сыграет 15 января дома с «Саутгемптоном». «Юнайтед» в тот же день отправится в гости к «Астон Вилле».

2 января сообщалось, что игрок французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси сдал положительный тест на коронавирус. Помимо него, COVID-19 заболели его одноклубники Хуан Бернат, Серхио Рико и Натан Битюмазаль.

В настоящее время они ушли в самоизоляцию. При этом травмированный нападающий Неймар вернется к тренировочному процессу примерно через три недели.