Онищенко: ЕГЭ в 2022 пройдет в обычном формате

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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2022 году должен пройти в обычном формате. Отмечается, что. для этого существуют все основания. Об этом заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

Он поделился мнением, что в России на сегодняшний день есть вакцины, а если будут соблюдаться ограничительные меры, а также проводиться масштабная вакцинация, то уже к маю 2022 года пандемия коронавирусной инфекции может завершиться или стать более управляемой.

— Есть все основания для того, чтобы обучать детей нормально, и экзамены принимать нормально. Введение каких-либо ограничений, связанных с обучением школьников, может привести к изъянам в их образовании, — подчеркнул Онищенко в беседе с ТАСС.

ЕГЭ в 2022 году пройдет с 21 марта по 2 июля. В прошлом году из-за пандемии COVID-19 досрочный период экзаменов был отменен, поэтому одиннадцатиклассники, не планировавшие поступление в вузы, сдавали государственные выпускные экзамены по русскому языку и математике.

В конце декабря глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что упрощение содержания и уровня сложности Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2022 году из-за пандемии коронавирусной инфекции не планируется.