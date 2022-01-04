Снегопад помешал Байдену выйти из самолета

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не мог около тридцати минут покинуть самолет из-за сильного снегопада. Об этом в понедельник, 3 января, сообщила телекомпания NBC.

После Нового года на Вашингтон обрушились сильные снегопады. Именно они стали проблемой для выхода из самолета для только что вернувшегося с каникул Джо Байдена.

— Десятки сотрудников авиабазы Andrews в спешке чистили от снега летное поле перед возвращением Байдена. В какой-то момент в снегу застрял трап, по которому президент обычно выходит из самолета, — сообщает телекомпания.

Спустя полчаса снег удалось расчистить, а после — подан трап.

Новогодние каникулы Джо Байден провел в родном штате Делавэр. Из-за сильных снегопадов от полета на вертолете было решено отказаться. Глава США отправился в Белый дом в автокортеже.

Недавно стало известно, что пользователи Twitter раскритиковали президента США Джо Байдена после того, как тот пообещал продолжить делать Америку лучше в 2022 году. Кто-то считает, что не менее половины выпускников не могут работать по специальности, а другие жалуются, что Байден обещал простить студенческие долги, но размеры их долга не позволяют купить дом в кредит.