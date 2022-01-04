Генсек ООН приветствовал заявление «ядерной пятерки»

Фото: МИД РФ

Заявление лидеров Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки, Китая, Великобритании и Франции о предотвращении ядерной войны — приветствовал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Теперь он ожидает деталей о дальнейших шагах стран в этом направлении. Заявление официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика было опубликовано в понедельник, 3 января.

В заявлении отмечается, что генсек ООН также очень воодушевлен приверженностью ядерных держав принятию мер по предотвращению ядерной войны.

— Гутерреш ценит, что ядерные державы признают необходимость соблюдения своих обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями, в том числе обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), касающихся ядерного разоружения, — сказал Дюжаррик, передает РИА Новости.

3 января в Кремле сообщили, что Россия, Китай, Великобритания, США и Франция выступили против ядерных войн. Стороны выступили за предотвращение дальнейшего распространения данного вида вооружений. Подписанты, как уточняется, сохраняют приверженность обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия.

Участники соглашения заявили, что их ядерное оружие на нацелено друг на друга или на любое другое государство. Каждая из стран ориентирована на создание атмосферы безопасности, а также на разоружение с конечной целью построения мира, свободного от ядерного оружия.