Стало известно, как россияне подрабатывают во время новогодних праздников

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Более половины граждан России находятся в активном поиске подработки на новогодние праздники. Уточняется, что каждый пятый россиянин рассматривает вакансии аниматоров. Информация об этом следует из результатов исследования Авито Работы и сервиса подработки GigAnt.

Так, почти 20 процентов россиян хотя бы раз в жизни работали главными новогодними волшебниками — Дедом Морозом или Снегурочкой. Многие из них имеют лишь единичный опыт в этом, а четверть — периодически подрабатывают именно таким образом.

Дедом Морозом или Снегурочкой чаще всего работают молодые люди в возрасте 18-35 лет. Почти половина из них утверждают, что это для них способ дополнительного заработка, а остальные говорят, что просто получают от работы хорошие и позитивные эмоции.

В среднем россияне нацелены заработать до десяти тысяч рублей, когда перевоплощаются в сказочных персонажей. Меньше людей готовы трудиться аниматорами только при условии от 20 тысяч рублей.

— Желание людей подработать в новогодние праздники связано с тратами на подготовку к праздникам, отдых, развлечения и подарки близким, — передает газета «Известия» слова опрошенных экспертов.

В остальное время, когда праздники уже закончились, порядка 90 процентов россиян также находятся в поиске подработки.

— Как правило, люди выбирают для дополнительного заработка свой небольшой бизнес, работу курьером или продавцом. Некоторые занимаются аналитикой, работают администраторами, барменами, грузчиками, операторами call-центров, копирайтерами, промоутерами, SMM-специалистами, упаковщиками, фотографами и рекрутерами, — рассказали газете в пресс-службе сервиса hh.ru.

В декабре «Вечерняя Москва» писала о том, кто чаще всего подрабатывает Дедом Морозом и Снегурочкой. В десятку профессий, представители которых готовы сыграть новогодних персонажей на утренниках, вошли продавцы, водители, операторы, уборщики, кассиры и разнорабочие.