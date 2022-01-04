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Двое летчиков погибли в результате крушения вертолета на севере Израиля

Илья Ашуров

В мире
Двое летчиков погибли в результате крушения вертолета на севере Израиля
Фото: Минобороны РФ

Военный вертолет ВМС Израиля разбился недалеко от побережья Хайфы, погибли два человека. Об этом во вторник, 4 января, сообщили в пресс-службе армии обороны Израиля.

— Два офицера погибли и один получил ранения средней степени тяжести в результате крушения вертолета ВМС в Средиземном море у побережья Хайфы. Инцидент произошел во время тренировочного полета, — говорится в опубликованном в соцсети Twitter сообщении.

Издание The Times of Israel сообщает, что вертолет потерпел крушение примерно через час после взлета. Перед падением он совершал маневр на низкой высоте.

28 декабря сирийские военные подверглись атаке со стороны Израиля. ВВС Израиля совершили воздушную атаку ракетами со стороны Средиземного моря к западу от Латакии. Целью израильской армии была контейнерная площадка в городском торговом порту. В результате попадания ракеты произошел пожар.

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