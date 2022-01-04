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Роман Ротенберг назначен главным тренером хоккейного клуба СКА

Илья Ашуров

Спорт
Роман Ротенберг назначен главным тренером хоккейного клуба СКА
Фото: Пресс-служба ХК СКА / ska.ru

Роман Ротенберг назначен на пост главного тренера петербургского хоккейного клуба СКА. Об этом во вторник, 4 января, сообщили в пресс-службе клуба.

— В штабе СКА произошли изменения. В соответствии с решением Совета Директоров клуба в целях улучшения управления штабом и командой Роман Ротенберг назначен на должность главного тренера, — говорится в сообщении.

Добавляется, что исполнявший до этого момента обязанности главного тренера Валерий Брагин останется в клубе и займет должность старшего тренера.

На данный момент СКА имеет 62 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

28 сентября стало известно, что главным тренером сборной России по хоккею будет Алексей Жамнов. Президент ФХР Владислав Третьяк отметил, что в тренерский штаб сборной в качестве консультантов также войдут Олег Знарок и Валерий Брагин. Они будут помогать в подготовке российской команды к Олимпиаде в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

В конце декабря в связи с большим количеством заражений коронавирусной инфекцией среди игроков Международной федерацией хоккея (IIHF) было принято решение о досрочной отмене МЧМ по хоккею.

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