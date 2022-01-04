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Московские врачи за сутки вылечили от коронавируса еще 2274 пациента

Илья Ашуров

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи за сутки вылечили от коронавируса еще 2274 пациента
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 2274 пациента от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе Москвы во вторник, 4 января.

Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в городе вылечились от инфекции 1 877 851 человек.

Московские врачи за сутки вылечили от коронавируса еще 2274 пациента Фото: Оперштаб

За последние сутки в Москве зарегистрировано 1967 новых случаев заболевания COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 737, а подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 522.

Еще 68 пациентов за сутки скончалось, говорится в сообщении.

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28 декабря заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что свыше 1,4 миллиона москвичей старшего возраста сделали прививку от коронавирусной инфекции с начала 2021 года. По словам заммэра, каждый третий из вакцинировавшихся пожилых горожан уже прошел ревакцинацию от заболевания.

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