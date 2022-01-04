Более 15 миллионов «квадратов» недвижимости построили в Москве в 2021 году

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В минувшем году в столице построили и ввели в эксплуатацию более 15 миллионов квадратных метров различной недвижимости. Об этом во вторник, 4 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В 2021 году Москва продемонстрировала рекордно высокие темпы и объемы строительства недвижимости: за год в эксплуатацию было введено 15,1 миллиона «квадратов» недвижимости различного назначения, — отметил Бочкарев.

По его словам, годовой план по вводу недвижимости перевыполнили на 77 процентов.

Днем ранее Андрей Бочкарев сообщил, что в Москве до 2025 года планируют построить свыше 270 километров дорог и 48 пешеходных переходов. По его словам, ключевой проект на ближайшие годы — строительство хоровых магистралей. Его планируется завершить в 2022–2023 годах. Эти дорожные объекты соединят между собой 72 столичных района и улучшат транспортную ситуацию более чем для 11 миллионов жителей города.

4 января мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об основных проектах, связанных с развитием транспортной инфраструктуры столицы. По словам мэра, минувший год стал одним из самых успешных в развитии транспортной системы столицы. В 2021 году в Москве открыли восемь вокзалов и 12 новых станций метро, а также построили более 90 километров дорог.