Журналиста Просвирнина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

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Журналиста Егора Просвирнина похоронили в Москве на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 4 января.

— На церемонию прощания с журналистом пришли близкие, коллеги и читатели журнала. В том числе ее посетили представители бизнес-сообщества, политики, ополченцы Донбасса, активисты и писатели, — говорится в сообщении.

Церемония прощания продлилась около часа, а затем Просвирнина похоронили. Его могила находится рядом с могилой писателя и философа Константина Крылова, отмечает РИА Новости. Ему было 35 лет.

27 декабря сообщалось, что тело 35-летнего Просвирнина обнаружили в центре Москвы. Оно имело характерные признаки падения с высоты. Просвирнина обнаружили полностью голым, он лежал на проезжей части около ресторана «Армения».

В тот же день стало известно, что он рассказал в Twitter о конфликте с женой незадолго до смерти. По его словам, супруга хотела его разозлить, некоторые вещи нельзя сказать даже по чисто женским причинам, подчеркнул он. Дело, по его словам, не в «красных линиях». Просвирнин заключил, что жил с ней шесть лет, а затем вдруг понял, что совсем ее не знал.