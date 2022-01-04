Более 80 экомероприятий пройдет в московских парках с 5 по 9 января

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Свыше 80 экомероприятий пройдут с 5 по 9 января на природных территориях Москвы. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства во вторник, 4 января.

— Гостей экоцентров ждет 46 офлайн-мероприятий — мастер-классов, игр, квестов, викторин, еще 39 занятий пройдут в онлайн-формате. Участие в офлайн-мероприятиях только при предъявлении QR-кода и документа, удостоверяющего личность, — говорится в сообщении.

Расписание активностей доступно на сайте «Мосприроды». Дети младше 18 лет смогут пройти в сопровождении взрослого с QR-кодом, отмечается в Telegram-канале ведомства.

4 января в комплексе сообщили, что новые инфоцентры открылись в «Кускове», «Битцевском лесу» и пойме реки Яузы. В них можно узнать о предстоящих мероприятиях по реабилитации этих природных территорий, этапах и сроках работ, а также ознакомиться с генпланами объектов. Вопросы зафиксируют, а позже отправят информацию по реквизитам, если подготовка ответов потребует дополнительного времени.

Еще два инфоцентра вскоре откроются в «Кускове», а также два — в «Битцевском лесу». Павильоны в настоящее время работают каждый день с 9:00 до 18:00.