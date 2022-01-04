Три человека пострадали в результате аварии на юге Москвы

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Россия, Москва, улица Вавилова, 3 Карта всех событий

Три человека пострадали при столкновении автомобилей на юге Москвы. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции во вторник, 4 января.

— На улице Вавилова у дома 3 водитель автомобиля Peugeot совершил наезд на стоящий из-за поломки автомобиль Hyundai, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали водитель и пассажир Peugeot, а также водитель Hyundai. Последний, как уточняется, выпал из кабины и получил травмы от наезда собственной машины. Сотрудники ГИБДД занимаются установлением причин происшествия, отмечается в Telegram-канале ведомства.

2 января пять человек погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом на трассе Москва — Астрахань в Рязанской области. Авария произошла в 05:45 возле села Вослебова Скопинского района. Всего в автобусе находились 49 пассажиров.

Статистика ГИБДД

На прошлой неделе на дорогах Москвы произошло 179 ДТП, в которых 8 человек погибли и еще 194 получили травмы разной степени тяжести.

Также в авариях на прошлой неделе пострадали шестеро детей в возрасте до 16 лет. А самым аварийным днем оказалась среда, 23 декабря.