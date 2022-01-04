Дептранс Москвы рассказал об установке навесов на станциях метро в 2022 году

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

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Специалисты установят навесы на множестве станций московского метро в 2022 году. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 4 января.

— В 2022 году мы установим навесы на многих станциях: например, на «Тульской», «Свиблово» и «Сухаревской». За прошлый год они появились в семи местах: «Царицыно», «Сходненская», «Крылатское», «Новые Черемушки», «Новогиреево», «Марьино» (отремонтировали старые), «Люблино» (отремонтировали старые), — говорится в сообщении.

Преимущества навесов заключаются в том, что под ними можно укрыться от дождя и ветра, а зимой — согреться. Жители благодаря им могут безопаснее и комфортнее спускаться в метро, уточнили в ведомстве.

Еще одним плюсом навесов является то, что они защищают инфраструктуру от непогоды. Большинство входов в метро до 2014 года не имело навесов, а теперь их будет свыше 200, отмечается в Telegram-канале департамента.

2 января заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что за 2021 год в метро появилось 337 инновационных вагонов «Москва-2020». По его словам, новые составы можно увидеть на Кольцевой и Калужско-Рижской линиях. Кроме того, вагоны «Москва-2020» обслуживают БКЛ. В новых вагонах установлены широкие двери и межвагонные переходы.