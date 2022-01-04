Король и королева Швеции ушли в самоизоляцию из-за коронавируса

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Результаты тестов на коронавирус у короля Швеции Карла XVI Густава и его супруги Сильвии оказались положительными. Об этом сообщили в пресс-службе королевского дворца в Стокгольме во вторник, 4 января.

— Король и королева привиты тремя дозами вакцины против коронавируса, у обоих есть симптомы заболевания. Король и его супруга чувствуют себя хорошо, — говорится в сообщении.

Супруги, как уточняется, ушли в самоизоляцию. Король и королева переносят COVID-19 в легкой форме, отмечается на сайте дворца.

2 января сообщалось, что игрок французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси сдал положительный тест на коронавирус. Помимо него, COVID-19 заболели его одноклубники Хуан Бернат, Серхио Рико и Натан Битюмазаль.

В настоящее время они ушли в самоизоляцию. При этом травмированный нападающий Неймар вернется к тренировочному процессу примерно через три недели.

27 декабря российский теннисист Андрей Рублев рассказал, что заболел COVID-19. Он отметил, что сильно расстроился из-за внезапной болезни, и заверил, что вернется в строй, как только появится возможность.