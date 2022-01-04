Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Перебои с мобильным интернетом и связью начались в Казахстане

Иван Юминов

В мире
Перебои с мобильным интернетом и связью начались в Казахстане
Фото: Pexels

Перебои со связью начались в крупных городах Казахстана на фоне протестов из-за стоимости газа. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 4 января.

— Согласно пункту 1–2 статьи 41–1 Закона Республики Казахстан «О связи» сейчас компетентными органами Республики Казахстан ведутся мероприятия по приостановлению работы сетей и оказанию услуг связи в интересах обеспечения антитеррористической и общественной безопасности, — говорится в сообщении оператора Beeline.

Оператор Kcell также объяснил перебои со связью в Алма-Ате действиями компетентных органов с целью обеспечения антитеррористической и общественной безопасности. Жители города жалуются на неработающие мессенджеры и социальные сети, отмечает РИА Новости.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Уточняется, что стороны договорились о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим, как уточняется, предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

Жители городов Жанаозен и Актау с начала января вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Протестующим объяснили в Минэнерго, что с 1 января стоимость топлива формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.

Читайте также:
Казахстан Мобильный оператор Митинги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прогноз на 2022 год простой: «бомбежка» санкциями и жесткая «ответка» на любой реальный выстрел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не хотите, так не верьте! Все равно все сбудется

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А что вы смотрели в новогоднюю ночь?

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дарите своим близким книги

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Все мнения
О проекте