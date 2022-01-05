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«Язык заплетается»: в Сети раскритиковали Волочкову за «пьяное» видео с отдыха

Юлия Курганова

Общество
«Язык заплетается»: в Сети раскритиковали Волочкову за «пьяное» видео с отдыха
Фото: instagram/volochkova_art

Балерину Анастасию Волочкову, которая прилетела на отдых на Мальдивские острова с новым возлюбленным, пользователи раскритиковали за регулярное «пьянство» и неадекватное поведение.

Фолловеры артистки отметили ошибки в Instagram в подписи к посту.

— Просто рай. Анастасия Волочко, — не дописала свой главный хештэг звезда.

Реакция комментаторов была незамедлительной.

«Электричество кончилось, заснула»; «Фамилию уже сменила: Волочко»; «Новый Володя. Новая локация. Новая фамилия — Волочко, только колготы старые»; «Алкоголь никого не щадит», — прошлись по Волочковой хейтеры.

В другом посте балерина снова сделала простую ошибку.

— Люди! Перелет был долгими, — написала знаменитость.

Пассажиры, которые летели в одном самолете со звездой, тут же попросили прокомментировать ее странное поведение во время воздушного путешествия.

«Настя, а не хотите рассказать, как вы из-за любви к детям, хотели отнять пледики в самолете и устроили там пьяный дебош?» — написала пользовательница, добавив, что балерина при этом еще и нецензурно выражалась.

Также Волочкова попыталась сделать круговую съемку, но кадры получились сильно «плывущими» и речь ее была не очень связной. Фолловеры посчитали, что видео артистка снимала в пьяном виде, и принялись критиковать ее за неподобающее поведение.

«Язык заплетается»; «Чего она прима? Стакана?»; «Уж лучше без звука, пьянючий голос»; «Очень жаль Настю: совсем спилась! Ее лечить надо! От красоты ничего не осталась: фигура спившийся тети! Она же была самой красивой балериной в мире!» — написали пользователи.

Волочкова показала, как направляется на съемку. Фотографию артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На снимке Волочкова сидит на переднем сиденье, скрестив ноги и закинув их на «торпедо» в транспортном средстве.

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