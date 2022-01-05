Директора ГПЗ задержали в Казахстане после протестов из-за повышения цен на газ

Фото: depositphotos

В Казахстане задержали директора газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Жанаозене, который необоснованно поднял цены на газ, что в свою очередь вызвало массовые народные протесты. Об этом в среду, 5 января, сообщил государственный телеканал «Казахстан».

По данным канала, в Мангистауской области страны задержали директора ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод». Данное предприятие обеспечивает газом весь регион. Также задержанным оказался и глава центра электронных торгов по сжиженному газу.

Отмечается, что директор ГПЗ поднял цены на газ без причины. Это вызвало недовольство местных жителей.

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

В среду, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Временно исполняющим обязанности премьер-министра назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.