Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Директора ГПЗ задержали в Казахстане после протестов из-за повышения цен на газ

Илья Ашуров

В мире
Директора ГПЗ задержали в Казахстане после протестов из-за повышения цен на газ
Фото: depositphotos

В Казахстане задержали директора газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Жанаозене, который необоснованно поднял цены на газ, что в свою очередь вызвало массовые народные протесты. Об этом в среду, 5 января, сообщил государственный телеканал «Казахстан».

По данным канала, в Мангистауской области страны задержали директора ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод». Данное предприятие обеспечивает газом весь регион. Также задержанным оказался и глава центра электронных торгов по сжиженному газу.

Отмечается, что директор ГПЗ поднял цены на газ без причины. Это вызвало недовольство местных жителей.

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

В среду, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Временно исполняющим обязанности премьер-министра назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Читайте также:
Казахстан Митинги топливо
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прогноз на 2022 год простой: «бомбежка» санкциями и жесткая «ответка» на любой реальный выстрел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не хотите, так не верьте! Все равно все сбудется

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А что вы смотрели в новогоднюю ночь?

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дарите своим близким книги

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Все мнения
О проекте