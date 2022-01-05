Москвичей предупредили о гололеде и снежных заносах

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Жителей столицы предупредили об опасностях, которые могут возникнуть в связи с погодными условиями в городе. Соответствующее экстренное предупреждение опубликовала пресс-служба ГУ МЧС по столице.

— По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 12.00 до 20.00 5 января в городе Москве ожидается снег, мокрый снег. Местами метель, налипание мокрого снега, гололед. На дорогах снежные заносы, гололедица. Усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, — предупредили в МЧС.

В связи с ожидающимися погодными условиями москвичам рекомендовали быть особенно внимательными за рулем: снизить скорость движения, соблюдать увеличенную дистанцию перед впереди идущей машиной, а также избегать обгонов и резких перестроений. Пешеходам же рекомендуют обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

В пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы сообщили, что оперативные службы города непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. Для уборки снега подготовлена спецтехника.

— Подготовлено необходимое количество спецтехники для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки, — говорится в сообщении ведомства.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшую субботу в столице ожидаются резкое похолодание и скачок атмосферного давления.