Появились кадры допроса подозреваемых в убийстве девочки в Костроме

Фото: Скриншоты видео МВД

В МВД раскрыли личности подозреваемых в жестоком убийстве пятилетней девочки, которое произошло 4 января в Костроме.

Выяснилось, что одному из них 24 года. В апреле 2021 года он был осужден за кражу и с тех пор находится на испытательном сроке.

— Второй — 45-летний мужчина, судимый в 2017 году за половое сношение (мужеложство) с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, и незаконное распространение порнографических материалов, и в марте 2021 года освободившийся из мест лишения свободы, — говорится в сообщении ведомства.

Ниже опубликовано видео допроса подозреваемых.

До этого сообщалось, что председатель СК Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования дела об убийстве пятилетней девочки в Костроме.

Убийство девочки в Костроме

По данным СК, 4 января пятилетняя девочка вышла на улицу Северной Правды в Костроме на прогулку, откуда ее забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Позже тело девочки обнаружили в комнате одного из общежитий города. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Telegram-канала «112» сообщил, что девочка вышла поиграть около Дома культуры, где работала ее мама. Двое мужчин подошли к ребенку, схватили ее и унесли в неизвестном направлении. Тело малышки нашли в одном из общежитий — в 200 метрах от ДК.

По данным РЕН ТВ, в общежитии злоумышленники сначала изнасиловали, а потом зарезали девочку. На теле убитой судмедэксперты насчитали множество ножевых ранений. Мужчины спрятали тело в спортивную сумку, очевидно, намереваясь скрыть следы убийства. Сделать они это не успели, так как были задержаны полицией.

Оба задержанных признали свою вину. Один из подозреваемых ранее уже был судим за педофилию. Его подельник также является рецидивистом, но наказание отбывал за кражу.