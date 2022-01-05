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Квадрокоптеры выявили более половины всех земельно-имущественных нарушений в столице

Виктория Сикерина

Город
Квадрокоптеры выявили более половины всех земельно-имущественных нарушений в столице
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Квадрокоптеры обнаружили 51,3 процента земельно-имущественных нарушений в Москве за прошлый год. Для этого беспилотники провели в небе порядка 2021 часа. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский в среду, 5 января.

Он отметил, что специалисты применяют аэросъемку для выявления таких нарушений, которые невозможно заметить с земли. Так, за 2021 год квадрокоптеры облетели все 146 районов города.

— Аэросъемка позволяет оценить ситуацию с воздуха и зафиксировать признаки земельно-имущественных нарушений, не всегда доступных с земли: осмотреть кровли и верхние этажи, высотные здания, провести дистанционные обследования закрытых территорий в крупных промышленных зонах, — заявил руководитель ведомства.

Овчинский добавил, что в настоящий момент столичная Госинспекция по недвижимости использует 25 квадрокоптеров. Они оборудованы современными фото- и видеокамерами, а также системами лазерного сканирования, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Во вторник, 4 января, стало известно, что специалисты Госинспекции по недвижимости выявили 28 нелегальных елочных базаров в Москве.

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