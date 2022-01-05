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В Минэнерго Украины заявили о блокировке транзита угля из Казахстана

Виктория Сикерина

В мире
В Минэнерго Украины заявили о блокировке транзита угля из Казахстана
Фото: Unsplash

Казахстан заблокировал транзит угля на Украину. Об этом заявил глава украинского Министерства энергетики Герман Галущенко в среду, 5 января.

Он отметил, что в остановке импорта горючего средства повлияли действия российской стороны.

— Есть заключенный контракт у «Центрэнерго» на 660 тысяч тонн казахского угля в течение отопительного сезона. Но, к сожалению, через соответствующие действия РФ происходит блокировка транзита по российской территории этого угля, — цитирует РИА Новости Галущенко.

Осенью 2021 года глава Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что Россия останавливает поставки энергетического угля на Украину. Ранее такой уголь завозили компании ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), «Донбассэнерго» (Славянская ТЭС) и «Технова» (Дарницкая, Сумская и Черниговская ТЭЦ).

Во вторник, 4 января, вице-премьер Александр Новак выразил мнение, что РФ в 2022 году восстановит объемы добычи нефти на 85 процентов от уровня сокращения в мае-июне 2020 года в рамках соглашения ОПЕК+. Заявление вице-премьера прозвучало по итогам заседания ОПЕК+, где было принято решение об увеличении добычи на 400 тысяч баррелей в сутки в феврале.

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