Диетолог Золотарев назвал мед одним из самых страшных продуктов

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Мед является одним из самых страшных продуктов, в холодное время года употреблять его следует с большой осторожностью. Об этом рассказал врач-нутригенетик, диетолог Андрей Золотарев.

Он сообщил, что мед обладает ярко выраженным согревающим эффектом, за счет этого происходит повышенное потоотделение

— Люди этого не чувствуют, но употребление меда в зимний период перед выходом на улицу или прямо на улице может спровоцировать простудное заболевание, — сказал врач в интервью радио Sputnik.

Золотарев рекомендовал употреблять мед только дома, в тепле. Он добавил, что с осторожностью необходимо относиться к любым продуктам, которые имеют охлаждающий или согревающий эффект. Так, летом лучше пить горячий чай, а зимой — напитки комнатной температуры.

Диетолог рассказал, когда мед, лимон и имбирь могут нанести вред здоровью. Врач-диетолог Андрей Бобровский сообщил, что чрезмерное потребление меда может привести к плохому самочувствию: слабости, сонливости и лишнему весу.